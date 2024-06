Une première : le Conservatoire artistique de la Polynésie française – Te Fare ‘Upa Rau organise son Musical Bus Tour le samedi 15 juin 2024.

Plus de 60 musiciens, élèves et leurs professeurs, membres des orchestres de la Petite

Harmonie et Petites Cordes, qui joueront tout autour de l’île des musiques de films célèbres comme Star Wars et Pirates des Caraïbes.

Les concerts sont gratuits et ouverts à tous.