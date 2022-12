Le grand marché de Noël aura lieu les 9 et 10 décembre à Papeete

Le Grand marché de Noël de Papeete revient pour une 12e édition les 9 et 10 décembre à Papeete. Vendredi, une nocturne est prévue jusqu’à 22h30. Comme chaque année, les exposants s’installeront dans le centre-ville et sur le front de mer. Des animations gratuites sont prévues. Au programme : chorales de Noël, parade, des lots à gagner et bien sûr, le passage du Père Noël…

Infos pratiques et programme