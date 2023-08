Le Front de mer de Papeete réservé aux piétons et cyclistes dimanche après-midi

« La population est ainsi invitée à sortir baskets, skates, vélos, poussettes et autres rollers pour venir flâner et s’amuser dans une ambiance paisible et sécurisée, tout en profitant des nombreuses animations proposées aux petits comme aux grands », indique la mairie de Papeete, dans un communiqué.

Les enfants pourront ainsi profiter de « Nani le clown, d’ateliers de maquillage et de dessins, de toboggans gratuits » et pourront, avec leurs ainés, participer à « un marathon de tamure », une séance de fitness, ou encore à « une initiation au basket-ball avec des mini tournois 3×3 ».

Des stands d’information sur la santé et l’environnement sont également prévus.