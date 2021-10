Le Conservatoire artistique ouvre une antenne à Punaauia

Après Pirae et Moorea, le Conservatoire artistique de Polynésie va ouvrir une antenne dédiée aux arts traditionnels à Punaauia, école Manutahi, mercredi 13 octobre prochain.

Les enfants et adolescents pourront avoir accès aux cours de ‘ori tahiti et de himene. Dirigés par Erena Uura, soutenus par les musiciens de l’orchestre traditionnels du Te Fare Upa Rau et complétés par les enseignement de Mama Iopa, les cours débuteront, chaque mercredi à partir de 14:00 et chaque vendredi à partir de 13:30, avec plusieurs horaires disponibles.

L’ouverture de cette troisième antenne entre dans le cadre de l’opération “A ‘ori a hura e a pehe mai” dont le but est de permettre l’accès à la culture aux enfants des quartiers de la commune.

Inscriptions par téléphone au 40 50 14 10 ou par mail sur [email protected]