Peut-être serez-vous la prochaine représentante de la communauté chinoise. Le comité Miss Dragon a ouvert les inscriptions au concours. Si vous avez entre 18 et 26 ans, êtes d’origine chinoise, et voulez vivre « une aventure mêlant culture, partage, découvertes et défis », c’est le moment de vous lancer !

Une réunion d’information se tiendra le jeudi 20 mars à 17 heures à la Salle Philantropique, Papeete.