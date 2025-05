Le 57e Salon des Marquises célèbre l’art vivant des îles

Le Salon des Marquises a ouvert ses portes ce jeudi matin à Māma’o. Organisé par la fédération Te Tuhuka o te Henua Enana présidée par Marc Barsinas, l’événement met en lumière, jusqu’au 8 juin, l’immense richesse de l’artisanat marquisien.

Ce 57e salon rassemble pas moins de 77 artisans venus des différentes îles de l’archipel. Pendant onze jours, le public est invité à découvrir des créations uniques, témoins de la créativité et de la spiritualité marquisiennes : tiki, penu, ‘ūmete, parures de graines, tapa peints, objets sculptés dans le bois, l’os ou la pierre fleurie. Chaque pièce porte en elle l’empreinte d’une tradition séculaire transmise de génération en génération.

Le salon ne se limite pas à l’exposition d’objets : il fait également la part belle aux démonstrations en direct et aux animations culturelles. Musique, danse, sculpture sur bois, fabrication de colliers, création de kumu hei ou encore peinture sur tapa rythment ces journées festives. Un concours de reproduction est aussi prévu, autour de la fabrication d’un tiki kea en miro, bois de rose.

Deux journées spéciales auront lieu les samedis 31 mai et 7 juin avec des tableaux vivants : des démonstrations culinaires, dont la préparation du ka’aku et du poisson mito, mais aussi des dégustations et ventes de plats typiques marquisiens.

Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur www.artisanat.pf ou sur les réseaux sociaux du Service de l’artisanat traditionnel.