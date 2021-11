Le 50e salon des Marquises aura lieu du 19 au 28 novembre

La 50e édition du salon des Marquises se tiendra du vendredi 19 au dimanche 28 novembre prochain, au Parc Expo de Mamao.

Depuis Fatu Hiva, Tahuata, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka, les exposants font le déplacement jusqu’à Tahiti pour dévoiler leurs plus belles œuvres. L’événement regroupera près de 70 artisans marquisiens issus de 24 associations différentes et répartis sur 49 stands.

Les organisateurs proposent plusieurs concours aux exposants, notamment la fabrication et la sculpture d’une rame en bois ou encore la réalisation d’un tapa ou d’un nape. La remise des prix est prévue le samedi 27 novembre à 11h30.

Comme chaque année, les visiteurs pourront découvrir les différentes coutumes marquisiennes et les spécificités de chaque île. Seront à découvrir sur place des tiki, penu, umete sculptés à partir de bois nobles, d’os, de roche ou de pierre fleurie, des tapa issus des écorces d’arbre à pain, de banian ou de mûrier, ainsi que des parures en os et en graines.

Au programme également : des démonstrations de tatouage, sculpture, fabrication et peinture sur tapa, de confection de colliers en graines ou encore de spécialités culinaires typiques, sans oublier l’incontournable préparation du kumu hei, un bouquet de fleurs odorantes que l’on retrouve dans les couronnes.

L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 19 novembre à 10 heures au Parc Expo de Mamao à Papeete. Les heures d’ouverture au public sont de 8h à 18h. Le programme détaillé sera accessible sur le site www.artisanat.pf.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres



Délibération relative à l’exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale.

Séminaire de travail sur un projet de réglementation relative à la valorisation des plantes aromatiques, médicinales et cosmétiques. Lutte contre les insectes xylophages du cocotier.

Projet de loi du Pays sur la protection de certaines espèces marines.

Règlementation relative à la qualité des graisses, huiles destinées à l’alimentation humaine

Modification de la composition du comité des usagers fiscaux.

Encouragement de la pratique d’activités physiques : une convention pour un taux réduit de TVA dans les salles de sport.

Projet de loi du Pays sur la règlementation énergétique des bâtiments.

Approbation du plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Mahina.

Ouverture du 50ème salon des Marquises.

Le Pays prend des dispositions pour mieux préserver le Kaveu..

Subventions de fonctionnement en faveur d’associations sportives, de fédérations sportives, du COPF et de clubs bâtisseurs.

Projet « Te faufa’a o to oe ananahi ».