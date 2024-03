La Société et une partie des Tuamotu en vigilance jaune pour orages

Îles Sous-le-Vent

Entre Maupiti et Huahine, le soleil du matin laisse place à des amas nuageux porteurs d’averses l’après-midi, évoluant en orages dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, le risque orageux s’estompe, les averses sont en recul, quelques unes sont tout de même attendues vers Mopélia. Lundi, les nuages se font un petit peu plus nombreux, et le risque d’averses augmente en conséquence. Il est toujours plus important du côté de Mopélia, en particulier en soirée.

Vent faible à modéré venant au secteur Nord-Est dominant dimanche et lundi.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre et houle de Nord d’1 mètre également.

Tahiti et Moorea

Samedi après-midi, les nuages investissent rapidement les hauteurs en débordant parfois vers le littoral avec quelques averses à la clé. Ces dernières pourront prendre un caractère orageux jusqu’en soirée. Accalmie attendue en seconde partie de nuit, annonçant une journée dominicale où le soleil se fera majoritaire. Attention toutefois aux développements orographiques qui pourront donner quelques averses. Lundi, les nuages sont dans l’ensemble plus nombreux et les averses avec, en particulier sur la Côte Ouest et le relief.

Températures extrêmes prévues : 24 et 31 degrés Celsius.

Vent faible à modéré d’Est-Sud-Est dimanche, devenant faible de secteur Est dominant lundi.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre et houle de Nord d’1 mètre également.

Tuamotu et Gambier

Samedi soir, un axe nuageux apporte des averses et des grains parfois orageux sur les régions de Hereheretue, Nukutepipi jusqu’à Moruroa et Tureia, s’étendant dimanche jusque Marutea Sud, puis en fin de journée voire début de soirée vers Reao et Mangareva. Ailleurs, le temps reste clément avec tout de même des averses plus marquées près de Manihi et Takaroa. Lundi, les nuages restent nombreux, en particulier de Hereheretue à Mangareva, seule la région Nord-Est bénéficie d’un soleil majoritaire.

Du Sud Tuamotu aux Gambier, vent devenant variable faible ces deux prochains jours. Ailleurs, vent faible à modéré de Nord-Est à Nord.

Mer généralement peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre, voire 1 mètre 50 lundi aux Gambier. Sur la moitié Nord de l’archipel, houle de Nord d’1 mètre.

Plus d’infos sur meteo.pf