La quasi-totalité de la Polynésie en vigilance jaune pour fortes houles

îles Sous-le-Vent

Samedi et dimanche, le temps est peu à passagèrement nuageux accompagné parfois d’averses.

Vent modéré de secteur Est avec des accélérations côtières à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Nouvelle houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 2 mètres 50/3 mètres.

Tahiti et Moorea

Après quelques averses de fin de nuit sur les côtes Est et le relief, et vers la presqu’île, les journées de samedi et dimanche se déroulent sous un soleil prédominant. Des développements nuageux de la mi-journée peuvent déborder sur le littoral et occasionner quelques averses. D’autres averses se manifestent dans la nuit de samedi à dimanche vers les côtes Est et vers la presqu’île. Températures extrêmes prévues : 22 et 31 degrés Celsius.

Vent modéré de secteur Est. Pointes à 50/60 kilomètres/heure le long des côtes parallèles au vent.

Mer agitée. Nouvelle houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 2 mètres 50/3 mètres.

Marquises

Ce week-end, le soleil est omniprésent sur l’archipel avec au plus quelques passages nuageux entre Ua Pou, Hiva oa et Fatu Hiva. Toutefois, quelques averses sont attendues dimanche vers Fatu Hiva.

Vent modéré d’Est-Nord-Est modéré.

Mer agitée. Houle courte d’Est d’environ 2 mètres croisée à une houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50 samedi.

Tuamotu et Gambier

Samedi, le soleil domine la majeure partie de l’archipel. Des averses sont toutefois attendues vers Puka Puka, Hao, Reao, Hereheretue et Mangareva, elles sont parfois orageuses. Dimanche, les averses s’attardent vers Puka-Puka, Napuka et Reao tandis qu’ailleurs, le soleil s’impose malgré quelques passages nuageux bas.

Samedi, le vent est d’Est à Est-Nord-Est modéré. Dimanche, il vire au Nord-Est sur le Nord des Tuamotu et au secteur Nord sur le reste des Tuamotu et les Gambier.

Mer agitée. Houle courte d’Est autour de 1 mètre 50 à 2 mètres. Houle longue de Sud-Sud-Ouest atteignant 2 mètres 50 à 3 mètres sur les régions du Sud, jusqu’à 3 mètres 50 dimanche de Tematangi à Rikitea, et de 2 mètres à 2 mètres 50 de Reao à Hao et Rangiroa, d’1 mètre 50 à 2 mètres vers Napuka et Puka-Puka.

Australes

Samedi, le voile se généralise sur l’archipel puis s’épaissit masquant des nuages pouvant donner des averses parfois accompagnées de grains notamment vers Rimatara et Rurutu. Dimanche, les averses se poursuivent sporadiques au Nord, plus marquées et de forte intensité vers Rapa, ponctuées de coups de tonnerre.

Vent modéré de secteur Est avec des pointes à 50 kilomètres/heure samedi. Dimanche, il vire au secteur Nord modéré à Rapa avec des pointes à 60 kilomètres/heure sous grains, et d’Est-Sud-Est à Sud-Est faible à modéré sur le Nord de l’archipel.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest atteignant 3 mètres/3 mètres 50 au Nord et jusqu’à 4 mètres vers Rapa.

