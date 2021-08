La nouvelle carte nationale d’identité en Polynésie

Pour répondre aux usages du quotidien de manière plus sécurisée et plus pratique, la CNI se modernise :

– avec un nouveau format de type carte bancaire, des éléments en relief pour les personnes malvoyantes ;

– avec un nouveau visuel qui reprend les symboles de la République, le drapeau, la Marianne et le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ;

– avec de nouvelles exigences de sécurités, comme un dispositif holographique changeant de couleur pour protéger la photographie sur la carte. Un fond et une puce sécurisés et accompagnés des empreintes digitales permettent de lutter contre l’usurpation d’identité. En effet, à l’instar du passeport, la CNI comporte désormais un composant électronique qui contient la conservation de deux empreintes digitales de son titulaire s’il est âgé de 12 ans et plus.

L’usage de cette nouvelle CNI est inchangé et permet aux titulaires de justifier de leur identité.

L’actuelle démarche à suivre pour obtenir la CNI reste également inchangée : l’usager a toujours la possibilité de déposer une pré-demande en ligne sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire et ainsi gagner du temps en limitant ses déplacements en mairie.

L’usager peut effectuer la demande dans la mairie de son choix sur l’ensemble du territoire français (déterritorialisation du recueil des demandes).

En Polynésie française, les 14 mairies équipées de dispositifs de recueil des titres (pour les nouvelles CNI et les passeports) sont : Arue, Pirae, Punaauia, Faa’a, Mahina, Paea, Papeete, Taiarapu-Est, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Tubuai, Rangiroa, Hiva-Oa.