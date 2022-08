La Maison de la Culture fait sa rentrée

Les cours s’adressent à un public très varié. Les tout-petits peuvent découvrir le nouvel atelier « Du livre au tableau » avec Vanille Chapman un atelier artistique et culturelle, les adultes et adolescents de tout niveau peuvent apprendre le japonais ou le tai-chi, les matahiapo peuvent suivre n’importe quel cours, ou entretenir leur cerveau via à l’atelier remue-méninge.

Chaque tranche d’âge trouve son bonheur dans le large panel de cours proposés : 13 pour les adultes et 6 pour les enfants.

TARIFS :

ENFANT-ADO-ETUDIANT :

PASS de 5 cours ou 10 cours : 1 650 Fcfp/cours

ABONNEMENT annuel : 1 400 Fcfp/cours

ABONNEMENT SEMESTRIEL : 1 500 Fcfp/cours

(août 2022 à décembre 2022 ou janvier 2023 à mai 2023)

ADULTE :

PASS de 5 cours ou 10 cours : 2 000 Fcfp/cours

ABONNEMENT annuel : 1 700 Fcfp/cours

ABONNEMENT SEMESTRIEL : 1 800 Fcfp/cours

(août 2022 à décembre 2022 ou janvier 2023 à mai 2023)

MATAHIAPO (+60ans)

PASS de 5 cours ou 10 cours : 1 200 Fcfp/cours

ABONNEMENT annuel : 1 000 Fcfp/cours

ABONNEMENT SEMESTRIEL : 1 100 Fcfp/cours

(août 2022 à décembre 2022 ou janvier 2023 à mai 2023)

* Avantage au 2ème adulte conjoint inscrit et au 2ème enfant d’une fraterie

* Tarification basée sur le nombre de cours

Le fractionnement est possible pour les abonnements.

INSCRIPTIONS :

La période d’inscription démarrera au Salon de la Rentrée du 4 au 7 août au Parc Expo de Mama’o, puis au guichet unique de la Maison de la Culture à partir du lundi 8 août.

RENSEIGNEMENTS :

– 40 544 544 ou 40 544 548

– Page Facebook : Médiathèque de la Maison de la Culture

DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTS COURS ET ATELIERS PROPOSÉS À L’ANNÉE :

LES COURS POUR LES ENFANTS :

DU LIVRE AU TABLEAU avec Vanille CHAPMAN

Dans cet atelier les enfants vont découvrir (ou re découvrir) des histoires qui ont ”perdu” leurs illustrations. En travaillant avec différentes techniques artistiques (patchwork, peinture, collage, sculpture…) ils réaliseront une œuvre par histoire afin de redonner de l’image aux mots ! L’année scolaire étant découpée en 5 périodes, 5 ouvrages seront proposés à la réinterprétation artistique des p’tites graines d’illustrateur. En fin d’année une exposition pourrait être organisée (selon disponibilité organisationnelle).

Objectifs :

– Proposer aux enfants un regard nouveau sur l’outil ”livre”

– Faire découvrir différentes techniques artistiques aux plus petits

– Travailler la compréhension et l’imagination

– Stimuler la confiance en soi et la tolérance en partageant son point de vue dans un climat sécurisé et bienveillant (Comprendre que chacun peut interpréter la même chose de différentes façons)

– Amener les enfants à la rencontre des différents métiers autour du livre

– Travailler la motricité fine par l’utilisation de petits outils (pinceaux, ciseaux, spatules…)

ANGLAIS avec Michel PEDRON

De 9 à 11 ans (CM1 / CM2)

Objectif :

se préparer à l’entrée en 6ème et acquérir les bases grammaticales et du vocabulaire.

Contenu :

– s’entraîner à construire des phrases courtes et simples à travers des jeux et des petites chansons

– être capable de tenir de petites conversations

– formuler des phrases avec des verbes d’action

– se présenter, exprimer ses émotions, parler de la météo

JAPONAIS avec Akari OKAMUNE

Collège (à partir de 10 ans) :

– connaître le Japon, sa culture et des mots en Hiragana

– construire des phrases en jouant, en lisant des mangas pour s’habituer à la langue japonaise.

Ados (13 à 18 ans) :

Pour des adolescents qui savent déjà lire et écrire les Hiragana :

– plusieurs activités traditionnelles et extraits de manga ou des animés japonais.

– connaître plusieurs expressions, mise en pratique afin de pouvoir comprendre et parler naturellement, lire et écrire.

THÉÂTRE avec Nicolas ARNOULD

De 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans

L’air de rien, le théâtre permet de développer la sensibilité de vos enfants, leur imagination, leur créativité, leur confiance en eux-mêmes et dans leurs partenaires de scène, tout en apprenant la rigueur et la maîtrise du corps. Cette activité permet aux jeunes de travailler l’improvisation, la voix, la gestuelle, la mémoire, au travers de jeux de scène et de représentations…

ÉCHECS avec Teiva TEHEVINI

Débutant et/ou confirmé de 6 à 13 ans.

Ces cours d’échecs permettront aux enfants de 6 à 13 ans de découvrir toutes les composantes de ce jeu stratégique et passionnant :

– les pièces, les pions,

– les mats, les échecs,

– les pats et les parties nulles ;

– le règlement concernant le comportement des joueurs, les différentes phases d’une partie (le début, le milieu et la fin de la partie) ;

– les tournois

LES COURS POUR LES ADULTES :

AQUARELLE avec Agnès MOREL

Tous niveaux : “Écriture et aquarelle créative”

L’atelier permet de découvrir les richesses que l’on a en soi, humour, souvenir d’enfance, anecdote de voyage ou moment fort de la semaine, de créer des petits textes, récits, poésie, haïkus, fiction, d’échanger … puis de les illustrer librement à l’aquarelle en s’appuyant sur des photos ou en puisant dans son imaginaire. Chacun réalise une page par séance et construit peu à peu son carnet personnel.

« Aquarelle : carnet de voyage et nature polynésienne »

Niveau 0 et Niveau 1

Apprenez les bases de l’aquarelle. Prenez plaisir à peindre avec de l’eau et de belles couleurs et laissez votre créativité s’exprimer en quelques coups de pinceau, en toute liberté. Réalisez des aquarelles d’après nature, fleurs, compositions, parfois modèle vivant ou en extérieur, ou encore à partir d’œuvres ou de photos…

CULTURE & TRADITIONS POLYNÉSIENNES avec Libor PROKOP

Formule master class :

E taata tupu taua, no hea mai au ? Tahitien, d’où viens-tu ?

Exemple de thématique abordées :

– Origine du concept contemporain « mā’ohi »

– Etoiles, Lune et calendrier du fenua

– Généalogie, cosmogonie & mythologie / Tupunaraa, Rahuraa et atua

– Marae, rituels et cérémonie d’accueil

– Espace-temps et cycle de Matarii

– Tupaia, Mai et les navigateurs ancestraux

– Heiva : historique et évolution

– Musicologie et rythmes associés : chants polyphoniques, vivo, pahu, tari parau et tō’ere

GYM PILATES avec Isabelle BALLAND

Adulte et spécial Matahiapo (activités physiques douces) :

Les exercices d’étirement et de tonification sont toujours réalisés en musique et “chorégraphiés” pour un entraînement fluide.

Objectifs :

– accroître l’aptitude respiratoire

– diminuer les tensions et le stress

– améliorer la posture et la coordination

– améliorer l’activité des organes internes

– obtenir une musculature régulière (corps gainé)

– équilibrer en tonifiant et en assouplissant le corps

ANGLAIS avec Michel PEDRON

Avancé/Intermédiaire

Objectif : pouvoir lire des textes, parler avec assurance et écrire des phrases simples

Débutant

Objectif : pouvoir lire des textes plus riches, dialoguer entre 2 personnes avec aisance et faire des phrases élaborées

Module Conversation

Objectif : pouvoir converser entre au moins 2 à 5 personnes sur différentes thématiques

JAPONAIS avec Akari OKAMUNE

Débutant : (août-décembre) (janvier – juin)

L’objectif est d’apprendre les bases de la langue, de pouvoir converser avec des phrases pratiques et d’étudier le système d’écriture.

Intermédiaire A :

Mise en pratique de la conversation de manière plus naturelle et expressions plus variées. Progression sur la grammaire et les Kanji.

Intermédiaire B :

Ce cours s’adresse aux personnes qui savent déjà lire-écrire les caractères japonais et qui connaissent les bases de la construction de phrases.

REO TAHITI avec Maxime HUNTER

Débutant

Adapté à tous les niveaux, ce cours permet de découvrir les bases de la langue tahitienne et de très vite pouvoir converser.

– 1ère session du jeudi (août-décembre) : transfert au lundi dès janvier

– 2ème session (janvier-juin)

Intermédiaire

Conversation

Pratique de la langue au niveau avancé.

LANGUE DES SIGNES avec Fanny WITTMER

Session : août à mars

La langue des signes est complexe et permet de comprendre le monde sous un autre angle. Elle permet de découvrir une culture, une histoire et de s’exprimer avec son corps, apprendre à gérer son espace d’expression (appelé l’espace de signature). Elle permet aussi de s’enrichir des échanges nouveaux/différents et d’aller vers l’autre.

Objectifs :

– savoir décrire un environnement proche, une personne, utiliser les formules de politesse

– connaître un lexique de base et du vocabulaire familier propre à chaque stagiaire

– comprendre des instructions simples, poser des questions simples et y répondre

– s’approprier des configurations de base de la LSF et utiliser la dactylologie si besoin

– savoir établir et maintenir un contact avec une personne sourde, accueillir, se présenter et présenter son environnement proche. Décrire précisément une personne, une forme.

– approfondir un lexique de base, avoir un échange simple avec un interlocuteur.

REMUE-MÉNINGES avec Fanny WITTMER

Session : août à décembre / janvier à mars

(Groupe de 8 personnes maximum)

L’atelier remue-méninges est destiné aux personnes de plus de 65 ans (matahiapo), afin de travailler, d’entretenir la mémoire, trouver de nouvelles stratégies pour se souvenir… Dans une ambiance détendue, ludique et conviviale.

La mémoire permet à chaque individu : d’enregistrer des informations provenant d’expériences ou d’événements, de les conserver ou de les oublier (et oui, l’oubli fait partie du bon fonctionnement de la mémoire) ou de les restituer.

Il en existe en réalité différentes mémoires, distinctes mais interconnectées.

Qui sont-elles ? Un petit tour de table pour y voir plus clair …

Mémoire des 5 sens

Mémoire du présent

Mémoire du travail

Mémoire à long terme

Mémoire du savoir et de la connaissance

Mémoire des évènements autobiographiques

ATELIER ‘UKULELE avec Libor PROKOP

Formule master class :

Méthode d’apprentissage inédite de Libor PROKOP, percussionniste et spécialiste des instruments traditionnels (vivo, pahu…). Libor est professeur de ‘ukulele en méthode percussive et rythmique.

Amène ton ukulele ! (Prêt de ‘ukulele sur demande des élèves inscrits à l’atelier)

Une initiation en flûte nasale (vivo) pourra être réalisée au cours de l’année. L’instrument conçu par Libor sera alors prêté.

TAICHI avec Thérèse ARAPARI

Débutant

Art martial dit « interne », il consiste en une série de mouvements lents et de respirations permettant d’entretenir sa forme physique à tout âge. Il permet également de travailler des postures bénéfiques et souvent réparatrices pour le corps.

Nous proposons de travailler des exercices et des enchaînements à mains nues et avec des accessoires tel que l’éventail, alliant ainsi la gymnastique douce à l’esthétique. Des supports accompagnent les cours, afin de les travailler chez soi et d’apprendre quelques notions théoriques et culturelles.

THÉÂTRE : Nicolas ARNOULD

Débutant et avancé

L’atelier théâtre a pour but de faire découvrir le métier de comédien aux débutants curieux, comme aux passionnés. Au travers de cet apprentissage, vous vous connaîtrez mieux, vous vous assumerez d’avantage face aux autres, et serez capable de vous exprimer devant un public, quel qu’il soit.

En plus de l’acquisition de techniques de respiration, de concentration, de travail de la voix…, différents types d’approches, comme l’improvisation ou le travail sur des textes (classique ou moderne), permettront aux élèves de connaître les différents aspects du travail de comédien. L’objectif final étant, en fin de parcours, de se confronter à un vrai public lors du spectacle de fin d’année ; passage plus que nécessaire pour parfaire cet apprentissage.

TRESSAGE avec Marie RUAUD

Très pédagogue, Marie vous initiera dans un premier temps à l’art du tressage et vous proposera de réaliser toutes sortes d’objets usuels que vous personnaliserez selon vos goûts (paniers divers, boîte à bijoux, porte télécommandes, écrins, chapeaux, …).

Si vous désirez réaliser de jolis objets à offrir à votre famille ou pour la décoration de votre maison, si le tressage du pandanus sous toutes ses formes vous intéresse, ce cours est fait pour vous !

YOGA : Aurélie COTTIER

Doux

Cette pratique douce est accessible pour tout le monde, en particulier pour les seniors, les débutants ou toute personne souhaitant un moment de calme, d’harmonie et de lenteur. Ce yoga permet d’accéder profondément au corps, bercé par des respirations différentes, tout au long de la séance. Le Yin restaure la santé et la vitalité des tissus (ligaments, tendons). Ce Yoga « Yin » vient balancer nos vies qui sont plus souvent dans le Yang, dans l’action, la rapidité.

Avancé

Ce type de yoga plus énergique peut être pratiqué par des personnes qui sont en bonne santé générale, sans traumatismes physiques particuliers et sans hypertension artérielle. Ici la respiration suit l’enchaînement des postures dans un flot continu. Plus les enchaînements sont répétés plus la fluidité est maîtrisée et plus cela devient facile. Le secret comme dans tout apprentissage moteur est la répétition et la régularité de la pratique. N’oublions pas que le yoga nous enseigne une certaine discipline et une certaine rigueur, pour obtenir des résultats à terme et une entière satisfaction.