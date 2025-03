Le Pays organise deux journées dans les jardins de Paofai les 7 et 8 mars afin de célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Des conférences, tables rondes, projection et ateliers sont prévus sur 4 grands thèmes : La femme, perle du Pacifique, La femme engagée pour autrui, La dignité des femmes et Le pouvoir d’agir des femmes.