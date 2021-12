La Hine Hia’ai Run, une course solidaire contre les violences faites aux femmes

La Hine Hia’ai Run se déroulera ce samedi 11 décembre au Parc Paofai. Cette course solidaire s’inscrit dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Une première édition qui offre deux formats de course en relais.

Le relais des familles, d’une distance de 5 kilomètres, est ouverte aux équipes composées d’un enfant de plus de 7 ans et d’un membre de sa famille. Le parcours adulte est de 4km et celui de l’enfant d’environ 1km. L’inscription est au prix de 1 000 Fcfp par équipe.

Le relais des copines, d’une distance de 6 kilomètres, s’effectue par une équipe de 3 femmes en 3 étapes d’1,5km, 3km et 1,5km. L’inscription est au prix de 3 000 Fcfp par équipe.

De nombreux lots, dont des nuits d’hôtel et des billets aller-retour pour San Francisco sont à gagner.

Les fonds récoltés seront reversés à l’association Tiai Nui Here qui accueille dans un foyer 13 adolescentes sous protection judiciaire et administrative.

Inscription en ligne en cliquant ICI ou sur place, au magasin Intersport Tahiti.

Plus d’informations sur les pages Facebook de la DSFE et de l’évènement Hine Hia’ai Run