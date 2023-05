La Fête des mères célébrée au centre-ville de Papeete le 3 juin

La Papeete Market Street Fête des mères se déroulera samedi 3 juin de 9 heures à 17 heures sur le front de mer de Papeete et au quartier du commerce. Plus de 40 exposants locaux seront présents, offrant une journée d’animations et de découvertes pour toute la famille.

Vêtements, bijoux, artisanat… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les mamans ! Les amateurs de bien-être pourront également profiter de massages relaxants proposés par certains exposants.

Toute la journée, les animations se succèderont sur le front de mer.

À 14 heures, les candidates de Miss Tahiti feront une apparition spéciale, offrant aux visiteurs l’opportunité de les rencontrer et de prendre des photos.

Les enfants auront également leur espace dédié avec un château gonflable et des ateliers créatifs pour exprimer leur créativité.

Une fleur sera offerte à chaque maman participant à l’événement.

La musique sera au rendez-vous tout au long de la journée, avec des chants et danses traditionnels, de la danse hip hop, un troubadour, une chanteuse de rue et un orchestre Kaina qui ponctueront la journée de leur art.

L’événement est gratuit et ouvert à tous.