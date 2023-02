La circulation modifiée à Papeete samedi

La rue Albert-Leboucher sera en partie fermée à la circulation ce samedi 18 février de 13 à 17 heures, en raison des travaux de démolition de l’immeuble Catherine-Aloi.

Durant cette période, il sera interdit de stationner dans la portion de la rue Albert-Leboucher comprise entre les rues Jean-Gilbert et Paul-Gauguin. La circulation sera déviée vers le front de mer par la rue Jean-Gilbert. Des panneaux de signalisation et des barrières de sécurité seront mis en place et la vitesse sera limitée à 30 km/h.

Le dimanche 19 février de 8 à 17 heures, il sera procédé à l’évacuation des gravats et autres déchets.