La 14e édition des Floralies aura lieu du 22 mai au 1er juin

Rendez-vous incontournable du monde horticole polynésien, la 14e édition des Floralies se déroulera du 22 mai au 1er juin, dans les jardins de la mairie de Punaauia.

Cette édition aura pour thème « I vai na – Te vai nei – E vai a », soit « Il y avait – Il y a – Il y aura », une réflexion sur le passé, le présent et le futur de l’horticulture en Polynésie française.

L’événement rendra hommage aux pratiques traditionnelles, à l’époque où l’horticulture reposait principalement sur des techniques de bouturage ou de multiplication par semis.

Plusieurs ateliers interactifs seront proposés par les équipes de la CAPL, de la Fédération Hei Tini Rau et de la direction de l’Agriculture. Le public pourra découvrir et s’initier à différentes techniques autour du greffage d’arbres fruitiers, du compostage, de la fabrication d’engrais à base de poisson, des semis, des fleurs comestibles ainsi que des plantes aromatiques et condimentaires.

Le service de l’Artisanat participera également avec son opération ETE, en proposant des ateliers de confection d’objets traditionnels réalisés en pae ‘ore et en nī’au, valorisant ainsi les savoir-faire locaux.

PRATIQUE

Floralies

Jardins de la mairie de Punaauia

Du 22 mai au 1er juin

De 8 à 17 heures