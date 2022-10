Journées de sensibilisation contre la polio

Le Rotary Club de Papeete et les rotariens-nes vont animer des journées et des soirées de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la Poliomyélite, maladie infectieuse qui perdure encore en Afrique et en Asie, touchant surtout les enfants entrainant un handicap moteur à vie.

Cette action s’inscrit dans le programme « End Polio du Rotary ».

Les membres seront présents à :

1) l’aéroport de Tahiti Faa’a en collaboration avec A.D.T Aéroport de Tahiti afin de recueillir des dons aux départ des vols internationaux les samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre (en soirée) ;

2) la cathédrale de Papeete lundi 24 octobre de 8 heures à 14 heures