Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme le dimanche 2 avril

Le dimanche 2 avril 2023 marque la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. L’autisme est un handicap invisible et parfois méconnu. On parle en effet de troubles du spectre autistique, qui se manifestent notamment par des difficultés du langage, de communication de sociabilisation.

À cette occasion, l’association Tous CAApables se mobilise. Elle installera des stands de sensibilisation avec des professionnels (éducateur ABA, psychomotriciennes, …), et de jeux autour des troubles sensorielles et jeux traditionnels pour enfants , dans les jardins de la mairie de PAPEETE et au fare Pote de 8 heures à 18 heures en compagnie de toutes les familles concernées, bénévoles et sympathisants.

À Pirae, un stand de sensibilisation sera également mis en place dans l’entrée de l’Hyper U.

Plus d’informations au 87 76 80 80

Facebook Handicap Polynésie française