Internet et mobile : des perturbations dans les îles jusqu’au 15 août

L’OPT et Vini informent leur clientèle que les opérations de maintenance réalisées dans la nuit du 13 au 14 août 2019 sur le réseau Natitua se poursuivront, cette nuit, à partir de 23 heures et ce, jusqu’au 15 août à 12 heures.

En conséquence, les services Internet et mobile seront interrompus pendant toute la durée des travaux, dans les îles suivantes : Rangiroa, Tikehau, Manihi, Takaroa, Hiva Oa, Fatu Hiva, Tahuata, Nuku Hiva, Ua Huka et Ua Pou. Les services de téléphonie fixe seront assurés via le réseau satellite POLYSAT.