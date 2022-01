Intempéries : réouverture des établissements scolaires

Compte tenu de la fin de la vigilance rouge dans les îles Sous-le-Vent et les îles du Vent, les écoles, collèges et lycées de l’enseignement public et privé de ces archipels rouvriront le lundi 17 janvier annoncent les autorités du Pays et de l’Etat dans un communiqué.

La vigilance a été complètement levée aux îles du Vent. Les Raromatai sont en vigilance jaune pour la pluie ce dimanche après-midi.