Intempéries à Rimatara : La navigation maritime, les loisirs nautiques et la pêche interdits

Jusqu’à vendredi soir, une dégradation pluvio-orageuse persiste sur les Australes Ouest. Les averses sont de forte intensité, générant des cumuls importants. Le vent se renforce, devenant assez fort à fort avec des rafales de 80 à 100 kilomètres/heure.

En raison des conditions météorologiques dues aux fortes pluies, houles et vents que subissent les îles Australes et le danger qu’elles entraînent pour les usagers de la mer, le Haut-commissaire de la République interdit temporairement à Rimatara :

– la navigation maritime, les loisirs nautiques et la pêche du jeudi 15 février à 19h30 jusqu’au vendredi 16 février à minuit.