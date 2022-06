Honneurs militaires au retour de deux soldats polynésiens de la Première Guerre mondiale

Mamoura a Maurirere et Tiavairau a Teamo ont été reconnus « Morts pour la France » en 2016 suite à leur engagement en tant que soldat de la République française lors de la première Guerre Mondiale.

Ces deux « poilus » polynésiens décédés de maladie en Australie en 1917 lors de leur déploiement vers les tranchées de France, étaient inhumés au Rockwood Catholic Cemetery de Sydney.

Cet hommage est rendu possible grâce à l’action commune du Souvenir Français, de l’Office Nationale des Combattants, des Forces armées du Pacifique, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, de l’association de l’Union Nationale des Combattants en partenariat avec le Haut-commissariat de la République en Polynésie française. Un travail de plus de 8 ans a été nécessaire pour identifier leurs familles et ainsi permettre ce retour au fenua de la terre qui a porté leur dépouille.

Les honneurs funèbres militaires leur seront rendus à l’occasion d’une cérémonie militaire en présence des familles, des autorités civiles et militaires, des anciens combattants ainsi que des élèves de collèges et lycées de Tahiti.

La population est invitée à rendre hommage à ses anciens en saluant le cortège funéraire qui partira le samedi 25 juin à 08h00 de l’aéroport de Faa’a en direction du cimetière de l’Uranie en empruntant l’avenue Pouvanaa a Oopa. Sur cette avenue, le cortège roulera au pas lors de son passage devant le monument aux morts où les anciens combattants seront rassemblés.

PROGRAMME

07h45 : Préparation du convoi



08h00 : Départ convoi funéraire (itinéraire : Faa’a, avenue du Pacifique, avenue Pouvanaa a Oopa, cimetière de l’Uranie), escorté par la Gendarmerie



08h30 : Honneurs militaires au cimetière de l’Uranie en présence des autorités civils et militaire



08h45 : Bénédiction



09h00 : Inhumation