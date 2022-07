Heiva Tu’aro M’aohi 2022 : le programme

À noter une participation exceptionnelle cette année des délégations du Pacifique avec Hawaiii, Samoa, la Californie et la Nouvelle-Zélande.

Les archipels de Polynésie seront comme toujours représentés, avec notamment les porteurs de fruits et leveurs de pierre des Australes, les lanceurs de javelots Paumotu, et les experts du coprah des Raromatai de Moorea et Maiao, et toutes les autres îles qui viennent pour la fête du Tu’aro Ma’ohi.

Les courses de porteurs de fruits auront lieu ce jeudi 14 juillet à partir de 15 heures au parc Paofai. Les 16 et 17 juillet auront lieu les épreuves de sports traditionnels au parc Vairai.