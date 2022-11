Halloween pluvieux, plusieurs archipels en vigilance jaune

Halloween s’annonce pluvieux aux Raromatai et aux îles du Vent. Météo France a placé plusieurs archipels en vigilance jaune ce lundi. Le vent soufflera sur les Australes.

À Tahiti et Moorea, un temps maussade s’installe ce lundi soir et ces deux prochains jours. Au programme, un ciel gris et des averses parfois fortes, éventuellement accompagnées d’un coup de tonnerre annonce Météo France. Les cumuls de précipitations pourront localement être importants, en particulier mardi après-midi. Températures extrêmes prévues : 21 et 29 degrés Celsius.



Vent s’établissant à l’Est-Sud-Est modéré, voire localement assez fort sur la partie Sud de Tahiti et de Moorea avec des rafales à 60/70 kilomètres/heure.



Mer agitée à forte. Houle longue de Sud de 2 mètres s’amortissant à 1 mètre 50 mardi, et relayée mercredi par une houle courte de 2 mètres 50/3 mètres.

Aux Raromatai, lundi soir et mardi, la couverture nuageuse reste importante, et les averses deviennent plus fréquentes et plus intenses, et pourront éventuellement s’accompagner d’un coup de tonnerre. Mercredi, le temps devient plus variable avec de belles éclaircies parvenant à s’insérer entre deux averses.

Vent variable d’Est-Sud-Est faible à modéré prédominant. Rafales à 50/60 kilomètres/heure possibles sous grains.

Mer agitée. Houle longue de secteur Sud s’amortissant à 1 mètre 50 mardi, puis moins d’un mètre mercredi alors qu’une houle courte de Sud-Est atteignant jusqu’à 2 mètres prend le relais.

