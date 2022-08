Fortes pluies : vigilance orange sur la Société

Le temps perturbé se poursuit aujourd’hui. De nouvelles pluies sont attendues jusqu'à mercredi matin . Ces précipitations, par moment intenses, viendront s'ajouter aux pluies d'hier et d'aujourd'hui, engendrant ainsi d'importants cumuls de pluie. La plus grande prudence est de mise, en montagne, dans les vallées encaissées et aux abords des rivières.