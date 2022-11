Fortes pluies : vigilance jaune sur Tahiti et Moorea

Météo Tahiti et Moorea

Mercredi soir, les nuages stagnent sur le relief, les côtes Est et Sud et la presqu’île. Les averses sont très marquées dans les vallées. Jeudi, les averses reprennent du service sur le relief en milieu de matinée, elles se généralisent dans l’après-midi et en soirée sur Tahiti, elles touchent aussi les côtes Sud et Ouest de Moorea avec quelques grains en mer. Vendredi, le temps est nuageux voire très nuageux avec des passages d’averses accompagnées de grains parfois orageux. Températures extrêmes prévues : 21 et 29 degrés Celsius.

Vent faible à modéré d’Est à Est-Sud-Est mercredi soir, avec des accélérations côtières de l’ordre de 50 kilomètres/heure du côté de Maraa ou encore Mahina. Jeudi, le vent faiblit légèrement avant de se renforcer vendredi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 s’amplifiant jusqu’à 2 mètres jeudi.

Plus d’infos sur meteo.pf

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.