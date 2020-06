Fortes pluies : vigilance jaune sur les îles du Vent et Sous-le-Vent

Météo îles Sous-le-Vent

Mercredi, le temps reste capricieux ponctué de quelques averses. Regain d’activité jeudi avec des averses plus fréquentes et marquées, doublées d’un risque orageux.

Vent faible à modéré de secteur Nord dominant. Il s’oriente progressivement au Sud-Est modéré jeudi après midi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amortissant progressivement à 2 mètres 50 mercredi puis 2 mètres jeudi.

Météo Tahiti et Moorea

La journée de mercredi s’annonce mitigée, avec un ciel souvent chargé. Accalmie temporaire le matin, puis en cours de journée, retour d’averses touchant principalement les côtes Nord et Est de Tahiti. Regain d’activité jeudi avec des averses plus fréquentes et parfois orageuses. Températures extrêmes prévues : 22 et 30 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de secteur Nord dominant. Il s’oriente progressivement au Sud-Est modéré jeudi après midi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amortissant progressivement à 2 mètres 50 mercredi puis 2 mètres jeudi.

Météo Tuamotu et Gambier

Mercredi, ciel menaçant de Fangatau à Makemo, Hereheretue et de Tematangi à Moruroa, avec au programme quelques averses et un risque orageux. Partout ailleurs, le temps s’annonce plus clément, malgré des nuages de marge évoluant au Sud.Jeudi, grisaille et averses orageuses se généralisent au Sud entre Rikitea, Moruroa, Tematangi et Hereheretue. Plus au Nord, vers Rangiroa, Anaa et Hao, les averses s’annoncent plus discrètes. Enfin, entre Reao, Fakahina, Napuka et Puka-Puka, le soleil prédomine.

Vent modéré de Nord-Est à Nord mercredi. Jeudi, il s’oriente au Sud-Est modéré entre Moruroa et Hereheretue.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest. Sur le quart Sud-Est, elle s’amortit à 3 mètre mercredi puis 2 mètres 50 jeudi. Sur le reste des Tuamotu, elle atteint 2 mètres à 2 mètres 50 mercredi, puis d’1 mètre 50 à 2 mètres jeudi.

Vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (ex: temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Plus d’infos sur meteo.pf