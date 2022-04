Fortes pluies : vigilance jaune sur la Société

Météo îles Sous-le-Vent

Vendredi soir et samedi, le ciel reste chargé avec des épisodes pluvieux voire quelques averses plus marquées au programme. Dimanche, les éclaircies sortent leur épingle du jeu et les averses sont en net recul.

Vent venant au secteur Nord faible pour ce week-end.

Mer devenant peu agitée. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre 50 à 2 mètres.

Météo Tahiti et Moorea

Vendredi, les éclaircies tiennent bon jusqu’en milieu de soirée avant de céder face au retour des averses. Samedi, le ciel est chargé et les averses rythment la journée. En soirée, ces dernières pourraient prendre un caractère orageux. Dimanche, les éclaircies prennent la main en matinée puis pourraient laisser la main à quelques averses résiduelles l’après-midi. Températures extrêmes prévues : 21 et 30 degrés Celsius.

Vent de secteur Est faible à modéré, venant au secteur Nord faible ce week-end.

Mer agitée vendredi, devenant peu agitée samedi et dimanche. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre 50 à 2 mètres.

Météo Tuamotu et Gambier

Un axe perturbé avec des averses parfois orageuses traverse les Tuamotu d’Ouest en Est vendredi soir, passant par Anaa et Hao. D’ici samedi, cet axe descend quelque peu vers le Sud, intéressant alors Hereheretue, Tureia et Marutea Sud. Pour dimanche, le gros des averses se recentrent sur le Sud-Est Tuamotu-Gambier. Autrement et de manière générale, le soleil prédomine au Nord de cet axe alors que les nuages sont relativement nombreux au Sud de celui-ci mais avec des averses plus rares et moins intenses.

Sur le Nord de l’archipel, vent faible à modéré d’Est à Nord-Est. Sur le Centre, vent faible à modéré de Nord-Est à Nord. Au Sud, vent modéré d’Est à Sud-Est samedi, puis de secteur Nord faible dimanche.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de secteur Sud autour de 2 mètres 50 samedi, et même 3 mètres du côté des Gambier, et 1 mètre 50 à 2 mètres dimanche.

Météo Australes

Quelques passages nuageux bas sans conséquence à Rapa ce week-end. Au Nord, nuages d’altitude nombreux samedi, en particulier vers Rimatara et Rurutu où un peu de pluie est possible, se dégageant dimanche vers Tubuai et Raivavae.

À Rimatara et Rurutu, vent modéré d’Est samedi puis Nord-Est dimanche. Ailleurs, vent modéré de Sud-Est samedi puis Est dimanche. Pointes à 60 kilomètres/heure.

Mer agitée, voire encore forte vendredi soir vers Rapa avec une houle de Sud de 3 mètres 50. Elle s’amortit samedi, se généralisant sur l’archipel à 2 mètres/2 mètres 50, et encore dimanche, n’atteignant plus qu’1 mètre 50.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

