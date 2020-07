Fortes pluies : vigilance jaune aux îles du Vent, Tuamotu Ouest et Nord Ouest

Les vigilances en cours pour ce 14/07/2020 :🟡 ☔ Vigilance JAUNE pour FORTES PLUIES pour les zones : Tuamotu Nord… Posted by Météo-France Polynésie française on Tuesday, July 14, 2020



Météo Tahiti et Moorea

Mardi, temps variable avec des passages d’averses et un risque orageux alternant avec des périodes d’éclaircie. Toutefois, les précipitations peuvent être localement fortes sur les côtes Sud et Est. Mercredi, de belles éclaircies sont attendues sur la côte Ouest de Arue à Punaauia et Paea tandis qu’ailleurs, les nuages sont majoritaires et s’accompagnent d’averses. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent faible à modéré d’Est à Est Sud-Est mardi et de Sud-Est mercredi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest autour d’1 mètre 50.

Météo Tuamotu et Gambier

Mardi, temps perturbé de Rangiroa à Hereheretue avec des averses parfois orageux accompagnées de grains pouvant occasionner d’importants cumuls de pluie.

Mercredi, ce temps gagne vers Tematangi et Moruroa tandis qu’une amélioration se dessine vers Hereheretue. Ailleurs, le soleil prédomine. Toutefois, des nuages porteurs d’averses sont attendus mercredi sur la région des Gambier.

Vent modéré de Nord-Est à Est Nord-Est sur les îles du Nord, de Nord à Nord-Ouest ailleurs, il vire mercredi au Sud-Est vers Hereheretue.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest autour d’1 mètre 50 en général, un peu moins au Nord. Houle courte d’Est d’1 mètre 50 à 2 mètres au Nord.