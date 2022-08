Fortes pluies : Tahiti et Moorea en vigilance orange

Météo îles Sous-le-Vent

Cette nuit, averses et grains se dissipent en faveur de belles accalmies. Ces dernières se confirment vendredi avec de belles éclaircies ensoleillées. Samedi, le temps est ensoleillé.

Vent variable faible vendredi, s’établissant au secteur Est faible samedi.

Mer agitée à forte. Houle de Sud-Est de 2 mètres 50 à 3 mètres



Météo Tahiti et Moorea

Cette nuit, les précipitations s’affaiblissent progressivement mais les cumuls peuvent être encore importants par endroits. Notamment sur le relief, la côte Est et la Presqu’île. Vendredi, quelques éclaircies sont possibles, mais le ciel reste globalement gris et parfois accompagné d’averses. Samedi, les éclaircies prédominent malgré des passages nuageux sur les côtes Nord et Est ainsi que la Presqu’île. Températures extrêmes prévues : 20 et 27 degrés Celsius.

Vent faible de secteur Nord vendredi, venant au Nord-Est samedi.

Mer agitée à forte. Houle de Sud-Est de 2 mètres 50 à 3 mètres.

Météo Tuamotu et Gambier

Jusqu’à samedi soir, un temps perturbé affecte les régions de Hereheretue, Hao, Tureia, Tematangi et Moruroa avec de fortes précipitations accompagnées parfois de grains orageux. Aux Gambier, les averses sont plus rares, mais le ciel reste couvert. Ailleurs, le soleil prédomine sur le reste des Tuamotu, hormis quelques passages nuageux et des averses isolées vers Rangiroa et Anaa.

Vent d’Est-Sud-Est assez fort à localement fort sur les atolls du Sud, de Hereheretue à Rikitea en passant par Moruroa. Rafales jusqu’à 70 kilomètres/heures dans la zone perturbée, pouvant aller jusqu’à 80 kilomètres/heure vers Hereheretue. Ailleurs, vent modéré d’Est à Nord-Est.

Mer agitée en général, forte sur les atolls du Sud. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre 50 à 2 mètres en moyenne. Elle atteint 2 mètres 50 à 3 mètres dans le Sud, où elle est croisée avec une mer du vent d’Est de 2 mètres 50 à 3 mètres également.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-Commissariat.