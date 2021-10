Fortes pluies : retour à la vigilance jaune pour Tahiti et Moorea

Météo îles Sous-le-Vent

Jusqu’à lundi soir, temps très nuageux avec des passages pluvieux voire un ou deux grains entrecoupés de périodes d’accalmie ou d’éclaircie. Mardi, le temps est nuageux et voilé dans l’ensemble avec des averses.

Vent faible de direction variable. Rafales possibles à 60 kilomètres/heure sous un grain. Mardi, le vent vire au Nord-Est faible à modéré.

Mer peu agitée à agitée au passage d’un grain. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres lundi, puis d’1 mètre 50 mardi.

Météo Tahiti et Moorea

Jusqu’à lundi soir, le temps est très nuageux avec des passages pluvieux voire un ou deux grains, alternant avec des périodes d’accalmie ou d’éclaircie. Mardi, le temps est nuageux et voilé avec des averses principalement du relief aux Côtes Nord et Est et vers la presqu’île. Elles peuvent déborder l’après-midi sur Faaa, Punaauia, Paea et Papara. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent faible de direction variable. Rafales possibles à 60 kilomètres/heure sous un grain. Mardi, le vent vire au Nord-Est faible à modéré.

Mer peu agitée à agitée au passage d’un grain. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres lundi, puis d’1 mètre 50 mardi.

Météo Tuamotu et Gambier

Dimanche soir, un axe perturbé avec des averses voire quelques grains isolés, continue d’intéresser les régions de Hereheretue et Nukutepipi en s’étendant vers Tematangi. Ce temps progresse lundi vers Moruroa et Tureia, puis mardi vers les Gambier. Une amélioration s’installe lundi en fin de journée de Hereheretue à Nukutepipi et Tematangi. Ailleurs, le ciel est peu à passagèrement nuageux avec un risque d’averse de Rangiroa à Anaa et Makemo.

De Hereheretue à Tematangi et Rikitea, vent modéré de secteur Nord à Nord-Ouest dimanche soir avec des rafales à 60/70 kilomètres/heure. Il vire au Sud-Est lundi vers Hereheretue et mardi de Tematangi à Rikitea. Ailleurs, vent d’Est à Nord-Est modéré, il vire au secteur Nord lundi de Hao à Reao.

Mer agitée par une houle courte d’Est d’1 mètre 50 à 2 mètres. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre 50 à 2 mètres. Petite houle longue de Nord.

Vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

