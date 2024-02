Fortes pluies : retour à la vigilance jaune pour Tahiti et Moorea

Îles du Vent

Le temps est encore perturbé avec des nuages bien présents. Le risque de précipitations reste donc encore d’actualité la nuit de mardi à mercredi. Ce sont principalement, la zone urbaine entre Faa’a et Mahina, les côtes Est (entre Papenoo, Hitiaa et Tautira), le relief de Tahiti ainsi que l’île de Moorea. À partir de mercredi, une amélioration plus franche se dessine avec le retour du soleil.

Australes

Australes Ouest et Australes Centre : fortes pluies de niveau Orange

Le temps perturbé et orageux gagne Australes Ouest et Australes Centre. De fortes précipitations sont

possibles, avec des cumuls localement importants.

Îles Sous-le-Vent

Fortes pluies de niveau Orange

Maintien de suivi pour les fortes pluies sur les Îles Sous-le-Vent et Mopelia.

Le temps reste perturbé et orageux sur les Iles-Sous-Le-Vent : Des amas orageux touchent actuellement Mopelia, Huahine, Raiatea, Bora Bora et Maupiti. Les pluies peuvent apporter localement d’importants cumuls, inondant les sols déjà saturés avec un risque de débordements des rivières. Une amélioration est prévue jeudi matin sur les Raromatai avec un ciel plutôt voilé, un peu plus tard la région de Mopelia.