Fortes pluies et orages : vigilance jaune sur la Société

Météo îles Sous-le-Vent

Jusqu’à jeudi soir, le ciel est chargé avec des pluies modérées à fortes accompagnées de grains en mer. Vendredi, les précipitations sont en recul avec des éclaircies attendues en cours de journée.

Vent variable faible de Nord-Ouest dominant. Les rafales sous grains peuvent atteindre 60 à 70 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle courte de Sud-Est d’1 mètre à 1 mètre 50 jeudi, s’amplifiant à 3 mètres vendredi.

Météo Tahiti et Moorea

Jusqu’à jeudi soir, le ciel est gris et perturbé avec des pluies modérées à fortes accompagnées de grains proche des côtes. Vendredi, le ciel rest nuageux à très nuageux mais avec des précipitations moins importantes. Températures extrêmes prévues : 19 et 26 degrés Celsius.

Vent variable faible. Les rafales sous grains peuvent atteindre 60 à 70 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle courte de Sud-Est d’1 mètre à 1 mètre 50 jeudi, s’amplifiant à 3 mètres vendredi.

Météo Tuamotu et Gambier

Mercredi soir, une zone nuageuse accompagnée de pluies modérées à fortes et localement orageuses affecte les régions allant de Anaa à Makemo, Hikueru, Hao, Tatakoto et Reao. D’autres passages nuageux intéressent Tematangi, Moruroa, Marutea Sud, Rikitea, Nukutavake et Hereheretue en occasionnant quelques averses. Ailleurs, le soleil est au rendez-vous. Vendredi, le temps perturbé affecte la région de Hereheretue jusqu’à Hao avec de fortes précipitations attendues. Ailleurs, des passages nuageux sur le Sud-Est Tuamotu-Gambier et du soleil sur tout le Nord des Tuamotu.

Vent modéré à assez fort de Sud-Est à Est-Sud-Est sur les atolls du Sud, et d’Est à Nord-Est ailleurs. Rafales à jusqu’à 70 kilomètres/heures.

Mer agitée. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre à 1 mètre 50 au Nord, de 2 mètres 50 à 3 mètres dans le Sud.

Météo Australes

Jeudi, un voile nuageux envahit le ciel, doublé de passages nuageux bas. Ces derniers se font plus nombreux sur les îles du Nord et peuvent s’accompagner d’averses. Vendredi, le ciel reste nuageux sans averses notables.

Au Nord, vent assez fort à fort avec des rafales jusqu’à 80 kilomètres/heure. À Rapa, vent assez fort avec des rafales à 80 kilomètres/heure dans la baie.

Mer forte jeudi. Houle de secteur Sud et mer du vent donnent des creux de 3 à 4 mètres.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.