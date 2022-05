Fortes pluies et houles : vigilance jaune sur la Société et Tuamotu Ouest

Météo îles Sous-le-Vent

Mardi, un voile nuageux s’invite dans la matinée et s’épaissit dans l’après-midi annonçant l’arrivée d’une dégradation du temps en soirée, avec de fréquentes averses accompagnées de grains, ils sont par moments intenses et localement orageux. Mercredi, averses et nuages sont encore nombreux le matin mais s’évacuent l’après-midi, laissant le soleil refaire son apparition.

Mardi, vent faible de Nord-Est le matin devenant modéré de Nord-Ouest l’après-midi. En soirée, il s’accompagne de rafales sous grains avoisinant les 60 kilomètres/heure. Mercredi, vent modéré d’Ouest Nord-Ouest avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure sous grains. Il faiblit en soirée en virant au Sud-Est.

Mer peu agitée devenant agitée. Houle longue de Sud-Ouest 1 mètre 50 mardi, s’amplifiant 2 mètres mercredi.

Météo Tahiti et Moorea

Mardi, après une matinée correcte, le ciel se charge en cours de journée avec une ou deux averses suivies d’une dégradation en soirée apportant des averses et des grains par moments intenses et localement orageux. Mercredi, la grisaille persiste et des averses continuent de se produire régulièrement sur les côtes Nord. Quelques éclaircies font leur retour en soirée, avant de s’élargir la nuit suivante. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Mardi, vent faible de Nord-Est le matin devenant modéré de Nord-Ouest l’après-midi. Il s’accompagne en soirée de rafales sous grains avoisinant les 60 kilomètres/heure. Mercredi, vent modéré d’Ouest Nord-Ouest, avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure sous grains. Il faiblit en soirée en passant au Sud-Est.

Mer peu agitée devenant agitée. Houle longue de Sud-Ouest 1 mètre 50 mardi, s’amplifiant 2 mètres mercredi, puis 2 mètres 50 la nuit suivante.

Météo Tuamotu et Gambier

Mardi matin, le soleil est présent sur les Tuamotu malgré quelques averses traînant du côté de Rangiroa, Fakarava, Makemo, Puka-Puka voire Rikitea. En revanche, une dégradation pluvieuse et orageuse va affecter les régions allant de Anaa à Hereheretue, Tematangi et Moruroa où de fréquentes averses ainsi que des grains par moments intenses et orageux sont attendus. Mercredi, le temps reste perturbé sur ces mêmes régions et a tendance à gagner du côté de Rangiroa. Ailleurs, le temps alterne entre soleil et passages nuageux parfois porteurs d’averses.

Mardi, vent modéré de Nord à Nord-Est s’accompagnant de rafales à 50/60 kilomètres/heure sous grains. Mercredi, le vent est modéré de Nord à Nord-Ouest, il est assez fort sur le Sud Tuamotu/Gambier avec des rafales à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer généralement agitée, voire forte au Sud mercredi. Houle longue de Sud-Ouest, 1 mètre 50 au Nord mardi et mercredi. Au Sud, elle atteint 2 mètres mardi, elle s’amplifie mercredi 2 mètres à 2 mètres 50. Sur le Nord et Est Tuamotu, houle courte d’Est d’1 mètre à 1 mètre 50.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Plus d’infos sur meteo.pf