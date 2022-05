Fortes houles : vigilance orange aux îles du Vent, Australes, Tuamotu Sud et Rapa

Météo-France Polynésie a placé en vigilance orange pour fortes houles les zones : Tuamotu Sud, Australes Ouest, Australes Centre, îles du Vent, Rapa. Et en vigilance jaune pour fortes houles : Tuamotu Nord Est, Tuamotu Est, Gambier, Tuamotu Nord Ouest, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Centre, Tuamotu Ouest, Mopelia, îles Sous-le-Vent.

Météo îles Sous-le-Vent

Samedi, le temps reste généralement ensoleillé. Dimanche, les nuages se font plus nombreux et quelques gouttes sont par moment possibles sur les côtes Sud.

Vent faible à modéré de secteur Est avec des accélérations côtières à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. La houle longue de Sud-Ouest approche les 3 mètres 50 samedi matin. Elle s’amortit autour de 3 mètres en soirée, puis 2 mètres 50 dimanche.

Météo Tahiti et Moorea

Vendredi et samedi, les journées restent ensoleillées avec quelques passages nuageux sur le relief et les nuits attenantes étoilées.

Samedi, un fin voile d’altitude s’invite dans le ciel. Il est doublé par de quelques nuages bas porteurs de faibles averses, qui concerne la côte Est le matin et la côte Sud l’après-midi. Dimanche, le voile nuageux s’épaissit l’après-midi, tandis que quelques rares averses continuent de concerner la côte Sud. Températures extrêmes prévues : 21 et 30 degrés Celsius.

Vent faible à modéré d’Est à Est Sud-Est samedi, avec des rafales atteignant les 50 voire 60 kilomètres/heure vers Mahina et la pointe de Mara’a. Dimanche, le vent devient faible de secteur Est.

Mer généralement agitée. La houle longue de Sud-Ouest atteint 3 mètres 50 samedi matin. Bien qu’elle commence à s’amortir l’après-midi, elle dépasse encore les 3 mètres en fin de journée. Dimanche, elle continue son amortissement : 3 mètres le matin, et 2 mètres 50 l’après-midi.

Météo Tuamotu et Gambier

Samedi, le soleil domine dans l’ensemble même s’il est plus contesté du côté de Napuka et Puka-Puka.Dimanche, c’est au tour des régions allant de Rangiroa à Takaroa d’être concernées par des nuages porteurs de petites averses. Sur le Sud-Est Tuamotu/Gambier, des averses font elles aussi leur apparition en courant de journée. Ailleurs, le soleil l’emporte.

Au Nord, vent faible à modéré d’Est avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure, faiblissant légèrement dimanche.Sur le Centre et l’Est des Tuamotu, vent généralement faible de secteur Est.Du Sud-Est Tuamotu aux Gambier, vent faible à modéré de secteur Nord-Ouest.

Mer peu agitée au Centre et agitée ailleurs. Samedi, houle longue de Sud-Ouest, atteignant progressivement 2 mètres 50 sur le Nord, 3 mètres/3 mètres 50 ailleurs. En soirée, elle s’amplifie autour des 4 mètres sur le Sud-Est Tuamotu/Gambier.Dimanche, elle se maintient à 2 mètres 50 au Nord, et atteint encore 3 mètres à 3 mètres 50 ailleurs.

Météo Australes

Ces deux jours, malgré quelques éclaircies, les nuages restent majoritaires sur l’archipel et sont à l’origine de quelques pluies

Samedi, les nuages bas continuent de traîner sur l’archipel, apportant de temps à autres quelques gouttes. Dimanche, tandis que les éclaircies reviennent sur Rapa, le ciel se voile sur le groupe Nord et les nuages bas font de la résistance. Ils sont parfois porteurs d’averses notamment vers Tubuai et Raivavae.

Samedi, vent de Sud-Est faible à modéré vers Rapa.Dimanche, le vent évolue davantage Sud Sud-Est et se renforce sur l’ensemble de l’archipel. Il s’accompagne de rafales de vent autour de 60 kilomètres/heure.

Mer agitée. La houle longue de Sud-Ouest atteint encore cette nuit de vendredi 4 mètres 50, voire temporairement 5 mètres vers Rapa. Elle commence à s’amortir demain matin autour de 4 mètres, puis 3 mètres 50 en soirée. Dimanche, elle continue de s’amortir et se maintient autour des 3 mètres.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilant, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le Haut-Commissariat.