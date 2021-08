Fortes houles : vigilance jaune toujours en cours à Tahiti et Moorea

Météo îles Sous-le-Vent

Le week-end s’annonce ensoleillé avec quelques cumulus accrochés au relief.

Météo Tahiti et Moorea

Samedi, après une matinée ensoleillée, retour des passages nuageux bas vers la mi journée avec un risque d’averse l’après-midi sur le relief, de Papara à Mataiea et de Faaa à Punaauia et Paea. Dimanche, soleil prédominant et relief peu accroché. Toutefois, des nuages s’invitent un peu plus souvent vers la presqu’île avec un risque d’averse l’après-midi de Afaahiti à Vairao. Températures extrêmes prévues : 20 et 30 degrés Celsius.

Vent faible à modéré d’Est Nord-Est à Nord-Est venant au secteur Est dimanche.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Ouest s’amortissant à 2 mètres 50 samedi, 1 mètre 50 à 2 mètres dimanche.

Météo Tuamotu et Gambier

Le soleil est omniprésent ces deux jours sur les deux archipels malgré quelques passages nuageux bas. Ces derniers prennent le pas samedi vers les régions de Tematangi, Moruroa et Rikitea où une averse est possible. Ce temps perdure dimanche sur la région de Rikitea tandis qu’ailleurs, le soleil reste majoritaire.

Du Sud Tuamotu aux Gambier, vent modéré de Nord à Nord-Ouest. Ailleurs, vent faible à modéré d’Est à Nord-Est.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant 3 mètres à 3 mètres 50 du Sud Tuamotu aux Gambier samedi, 2 mètres 50 à 3 mètres ailleurs.

Dimanche, elle s’amortit 2 mètres à 2 mètres 50 dans le Sud et 1 mètre 50 à 2 mètres ailleurs.

Vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

