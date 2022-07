Fortes houles : vigilance jaune sur une partie des Tuamotu, aux Gambier et à Rapa

Météo Tuamotu et Gambier

Sur les Gambier, une zone perturbée tarde à s’évacuer lentement vers le Sud-Est du territoire, elle entretient encore des passages nuageux rythmés localement de grains vendredi soir. Samedi et dimanche, la situation s’améliore sur cette zone avec le retour de belles éclaircies. Sur le région de Ahe, Manihi, Takapoto, Takaroa, Napuka et Fakahina, une limite nuageuse s’étire où quelques épisodes d’averses sont attendus samedi. Elle tend ensuite à se désagréger pour la journée de dimanche. Ailleurs, sur le reste des Tuamotu, c’est un temps ensoleillé voire peu nuageux qui prédomine général durant ce week-end.

Aux Gambier : vent modéré d’Ouest à Nord-Ouest samedi, faiblissant dimanche. Rafales sous grains 60 à 70 km/h. Sur le Sud-Est Tuamotu : vent assez fort de Sud à Sud-Est, rafales à 60/70 km/h vendredi soir faiblissant ensuite samedi en venant au Sud-Ouest modéré, le vent devient faible dimanche. Ailleurs : Sud-Est modéré samedi faiblissant dimanche.

Mer agitée en général, mais forte sur le Sud Tuamotu et les Gambier. Houle et mer du vent confondues donnant des creux allant de 3 à 4 mètres sur le quart Sud-Est et 2 mètres 50 à 3 mètres sur la partie centrale des Tuamotu et autour de 2 mètres à 2 mètres 50 sur l’Ouest et le Nord Tuamotu. Cette houle s’amortit rapidement dès samedi après-midi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

