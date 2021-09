Fortes houles : vigilance jaune sur une partie de la Polynésie

Météo Tuamotu et Gambier

Un temps perturbé persiste sur l’archipel des Gambier où le ciel reste chargé et les averses régulières jusqu’à vendredi soir. Ces dernières sont prévues s’intensifier dès cette nuit et peuvent être accompagnées de grains localement orageux. Ce temps perturbé s’étend jusqu’à Hao et Moruroa jeudi puis jusqu’à Reao vendredi. Dans une moindre mesure, un axe nuageux et localement pluvieux s’étire également de Rangiroa à Hao en passant par Anaa. Ailleurs, le soleil prédomine ces deux prochains jours.

Au Nord, vent de secteur Est à Nord-Est modéré. Sur le quart Sud-Est Tuamotu et les Gambier, vent modéré de Nord à Nord-Ouest. Enfin, sur le Centre et Sud Tuamotu, le vent est généralement faible et de direction variable.

Mer peu agitée dans l’ensemble, agitée sur le quart Nord-Est Tuamotu. Houle longue de Sud-Sud-Ouest atteignant encore 3 mètres/3 mètres 50 sur la moitié Est Tuamotu et les Gambier cette nuit puis s’amortissant à 2 mètres/2 mètres 50 jeudi, puis 1 mètre 50/2 mètres vendredi.

Météo Australes

Jeudi, le soleil prédomine au Nord tandis qu’à Rapa, il est souvent contrarié par des passages de nuages bas. Ces derniers se répandent jusqu’à Tubuai et Raivavae vendredi alors que le soleil persiste à Rimatara et Rurutu.

Vent d’Est-Sud-Est à Sud-Est modéré devenant assez fort à Rapa jeudi. Rafales pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure en journée et approcher les 100 kilomètres/heure jeudi soir.

Mer agitée devenant forte à très forte à Rapa avec une mer du vent d’Est-Sud-Est donnant des creux de 3 mètres/3 mètres 50 cette nuit et pouvant avoisiné les 5 mètres au large jeudi. Elle s’amortit à 3 mètres 50 vendredi. La houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amortit à 1 mètre 50/2 mètres jeudi puis autour d’1 mètre vendredi.

Vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (ex: temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

