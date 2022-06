Fortes houles : vigilance jaune sur une partie de la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Samedi, les nuages gagnent progressivement du terrain et occupent préférentiellement les versants Sud et Est des îles en déclenchant parfois des averses. Dimanche matin, le ciel reste nuageux avec quelques averses isolées, avant de laisser place à de plus larges éclaircies l’après-midi.

Vent modéré d’Est-Sud-Est à Sud-Est avec des pointes à 60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest de 2 mètres à 2 mètres 50 dans la nuit de vendredi s’amplifiant à 3 mètres durant la journée de samedi puis revenant à des hauteurs de 2 mètres à 2 mètres 50 dimanche.

Météo Tahiti et Moorea

Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel se charge en nuages bas, ils arrivent plus nombreux et sont porteurs d’averses. Ils vont persister pour la journée de samedi en particulier sur les côtes Sud, Est et la Presqu’île de Tahiti avec des ondées régulières. Dimanche, retour à de belles éclaircies. Températures extrêmes prévues : 21 et 28 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Sud-Est à Sud-est avec des accélérations côtières à 60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest de 2 mètres à 2 mètres 50 dans la nuit de vendredi s’amplifiant jusqu’à 3 mètres durant la journée de samedi puis revenant à des hauteurs de 2 mètres à 2 mètres 50 dimanche.

Météo Tuamotu et Gambier

Samedi, les nuages bas porteurs d’averses sont parfois nombreux près des régions de Ahe, Takaroa jusqu’à Fangatau et Fakahina. De Hao à Nukutavake, le soleil compose également avec des nuages bas porteurs d’averses. Dimanche, un axe nuageux se maintient sur les régions de Makemo, Hao et Reao avec quelques averses à la clé. Sur le reste de l’archipel, le soleil reste au rendez-vous tout au long du week-end.

Vent faible de Sud-Ouest samedi vers Moruroa venant au secteur Sud-Est modéré dimanche. Vent faible d’Ouest samedi à Rikitea s’orientant au secteur Sud modéré dimanche. Ailleurs, vent d’Est à Sud-Est généralement modéré, avec des pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer peu agitée sur le Sud Tuamotu-Gambier et agitée ailleurs. La houle de Sud-Ouest s’amplifie vendredi soir à 2 mètres 50/3 mètres de Hereheretue à Rikitea, puis 3 mètres/3 mètres 50 samedi sur ces mêmes régions, et 2 mètres/2 mètres 50 plus au Nord.

Météo Australes

Samedi, un temps frais et peu nuageux persiste de Rimatara à Raivavae tandis qu’une limite nuageuse remonte sur la région de Rapa en occasionnant quelques averses ou pluies passagères. Dimanche, retour de belles périodes ensoleillées sur l’ensemble de l’archipel.

Sur les îles du Nord, vent modéré de Sud-Est samedi s’orientant au secteur Est modéré dimanche. A Rapa, vent modéré de secteur Sud samedi avec des pointes à 60 kilomètres/heure, il redevient faible pour la journée de dimanche.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest avec des hauteurs de 3 mètres 50 à 4 mètres vendredi soir s’amortissant aux alentours de 3 mètres à 3 mètres 50 samedi puis 2 mètres 50 à 3 mètres dimanche sur le Nord de l’archipel tandis qu’à Rapa, elle se maintient encore à 3 mètres 50 dimanche.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemple : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

