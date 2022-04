Fortes houles : vigilance jaune sur une partie de la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Jusqu’à samedi soir, le temps est peu à passagèrement nuageux, quelques averses sont possibles dans la nuit de vendredi à samedi.

Vent modéré à assez fort de secteur Est avec des accélérations côtières à 60/70 kilomètres/heure.

Mer agitée. Nouvelle houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant de 2 mètres 50 à 3 mètres vendredi. Elle se maintient à 3 mètres samedi.

Météo Tahiti et Moorea

Quelques averses brèves sont attendues sur les côtes de Tiarei à Faaone, et vers la presqu’île cette nuit et vendredi matin. Puis le soleil prend la main pour le reste de la journée, avec toutefois des passages d’averses parfois accompagnées de grains en mer. Certaines touchent les côtes Sud et Est ainsi que la Presqu’île. Samedi, le temps est ensoleillé. Températures extrêmes prévues : 23 et 31 degrés Celsius.

Vent modéré à assez fort de secteur Est avec des pointes à 60/70 kilomètres/heure le long des côtes parallèles au vent.

Mer agitée. Nouvelle houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant de 2 mètres 50 à 3 mètres vendredi. Elle se maintient à 3 mètres samedi.

Météo Tuamotu et Gambier

Cette nuit et vendredi, des averses orageuses peuvent se produire sur l’Ouest, le Nord-Est et l’Est Tuamotu. Ailleurs, le soleil prédomine la journée de vendredi. Samedi, le soleil reste maître sur les archipels, toutefois, il est parfois contrarié par des passages d’averses voire de grains isolés. Un coup de tonnerre est possible.

Vent modéré à assez fort de secteur Est. Rafales à 60 kilomètres/heure voire 70 kilomètres sous grains.

Mer agitée. Houle courte d’Est autour de 2 mètres. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 2 mètres 50/3 mètres vendredi sur les régions du Sud, 3 mètres 50 samedi.

Météo Australes

Temps bien ensoleillé vendredi, voilé samedi.

Au Nord, vent modéré de secteur Est avec des pointes à 60 kilomètres/heure. Vers Rapa, vent modéré d’Est-Nord-Est vendredi, d’Est faible à modéré samedi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 3 mètres/3 mètres 50 jusqu’à 4 mètres samedi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Plus d’infos sur meteo.pf