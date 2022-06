Fortes houles : vigilance jaune sur une partie de la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Les deux prochains jours, un axe nuageux affecte la région de Mopelia et occasionne quelques averses. Ailleurs, le soleil prédomine largement.

Jeudi, vent faible de secteur Nord à Nord-Ouest. Vendredi, il s’oriente à l’Est-Sud-Est, et devient modéré du côté de Mopelia. Samedi, il vire à l’Est modéré.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres/2 mètres 50 jeudi soir, s’amplifiant à 2 mètres 50/3 mètres vendredi et samedi.

Météo Tahiti et Moorea

Le soleil est omniprésent ces deux prochains jours. Toutefois, des passages nuageux gagnent du terrain vendredi après-midi, ils peuvent localement occasionner quelques averses en particulier sur les hauteurs, des côtes Sud à la presqu’île, et vers Moorea. Ces averses devraient persister jusqu’à samedi matin. Températures extrêmes prévues : 21 et 29 degrés Celsius.

Vent faible de secteur Nord à Nord-Ouest jeudi soir. Vendredi, il s’oriente à l’Est Sud-Est en restant faible. Samedi, il vire à l’Est faible à modéré.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres/2 mètres 50 jeudi soir, s’amplifiant à 2 mètres 50/3 mètres vendredi et samedi.

Météo Tuamotu et Gambier

Un axe nuageux remonte du Sud et intéresse vendredi et samedi les régions de Hereheretue et Tematangi avec quelques averses à la clé. Ailleurs, soleil et nuages se partagent le ciel ces deux prochains jours. De temps en temps, ces nuages parviennent à lâcher quelques gouttes çà et là.

De Hereheretue à Rikitea, vent modéré de secteur Nord jeudi soir, avec des rafales à 60 kilomètres/heure de Moruroa à Rikitea. Samedi, le vent s’oriente au Sud-Est vers Hereheretue, et faiblit de Tematangi à Rikitea en venant au Nord-Est. Ailleurs, vent d’Est à Nord-Est modéré, se généralisant à l’Est samedi.

Mer agitée à localement forte sur la moitié Sud. Jeudi soir, houle longue de Sud-Ouest 1 mètre 50/2 mètres, et 2 mètres 50 sur le Sud-Est Tuamotu/Gambier. Vendredi et samedi, elle s’amplifie de 3 mètres/3 mètres 50 de Hereheretue à Rikitea, et 2 mètres/2 mètres 50 ailleurs. Au Nord, elle est croisée à une houle courte d’Est d’1 mètre 50/2 mètres.

Météo Australes

Jeudi soir, la perturbation s’éloigne de l’archipel et laisse place à de larges éclaircies. Les deux prochains jours, un temps frais et sec prédomine en dépit de quelques passages nuageux bas et un fin voile d’altitude.

À Rapa, le vent s’oriente au Sud-Ouest modéré jeudi en fin de journée avec des rafales autour de 60 kilomètres/heure. Vendredi et samedi, le vent est de secteur Sud modéré. Sur les îles du Nord, le vent vire au secteur Sud modéré vendredi. Rafales autour de 50 kilomètres/heure. Samedi, le vent s’oriente au Sud-Est modéré.

Mer agitée à forte, voire très forte vers Rapa jeudi jusqu’en fin de journée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres jeudi soir, s’amplifiant vendredi de 3 mètres 50/4 mètres de Raivavae à Rapa.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

