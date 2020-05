Fortes houles : vigilance jaune sur une grande partie de la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Samedi et dimanche, temps ensoleillé prédominant malgré quelques développements nuageux sur les sommets et les côtes au vent.

Vent d’Est-Sud-Est modéré.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest atteignant 3 mètres samedi, puis s’amortissant dimanche à 2 mètres/2 mètres 50.

Météo Tahiti et Moorea

Cette nuit et samedi, de la presqu’île aux côtes Sud et Est, alternance de périodes ensoleillées et de passages nuageux avec localement une ou deux brèves averses. Des côtes Nord à Papeete ainsi que sur la côte Ouest et vers Moorea, le soleil prédomine. Dimanche, le soleil domine largement. Températures extrêmes prévues : 21 et 30 degrés Celsius.

Vent d’Est-Sud-Est modéré.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest atteignant 3 mètres samedi, puis s’amortissant dimanche à 2 mètres/2 mètres 50.

Météo Tuamotu et Gambier

Samedi, le soleil prédomine sur l’archipel malgré des passages nuageux porteurs d’averses vers Rangiroa, Takaroa et Anaa, ainsi qu’une limite nuageuse de Hereheretue à Marutea. Dimanche, le soleil se généralise à l’ensemble de l’archipel, avec tout au plus un léger voile nuageux aux Gambier.

Vent de secteur Est modéré pointes à 50 kilomètres/heure. Il vient au secteur Nord faible à modéré sur le Sud-Est Tuamotu et les Gambier dimanche.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant samedi à 3 mètres sur la moitié Sud Tuamotu et jusqu’à 3 mètres 50 aux Gambier. Elle s’amortit dimanche à 2 mètres/2 mètres 50. Au Nord, elle est autour des 2 mètres et est croisée à une houle courte d’Est d’1 mètre 50 à 2 mètres.

Météo Australes

Samedi, temps sec avec quelques passages de nuages bas. Dégradation à Rapa dans l’après-midi, avec l’arrivée d’une perturbation apportant averses et grains dans la nuit de samedi et dimanche. Dimanche, ce temps perturbé s’évacue de Rapa dans la matinée tandis qu’une limite nuageuse investit le Nord Australes en y déversant quelques gouttes.

Au Nord, vent généralement faible samedi, de secteur Sud prédominant vers Rimatara et Rurutu, plutôt variable vers Tubuai et Raivavae. Il s’établit dimanche au secteur Sud modéré. A Rapa, il est de secteur Nord modéré samedi, avec des rafales à 60 kilomètres/heure. Il bascule au Sud-Ouest modéré dimanche.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest autour de 3 mètres 50 cette nuit puis 3 mètres samedi. Dimanche, elle est à 2 mètres 50/3 mètres au Nord et encore 3 mètres/3 mètres 50 à Rapa.

En cas de vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (par exemple : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.