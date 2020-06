Fortes houles : vigilance jaune sur une bonne partie de la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Mardi et mercredi, les nuages deviennent prédominants, occasionnant des averses.

Vent modéré de Nord-Nord-Est mardi, de secteur Nord mercredi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant jusqu’à 3 mètres mardi avant de s’amortir légèrement mercredi.

Météo Tahiti et Moorea

Jusqu’à mercredi soir, le ciel reste chargé avec des averses plus marquées sur le relief et les côtes Nord et Est. Températures extrêmes prévues : 21 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré de Nord-Nord-Est mardi, de secteur Nord mercredi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant jusqu’à 3 mètres mardi avant de s’amortir légèrement mercredi.

Météo Australes

Jusqu’à mercredi soir, le ciel reste chargé avec des passages d’averses. Ces averses peuvent être localement fortes vers Tubuai et Raivavae mardi.

Vent modéré d’Est-Sud-Est devenant assez fort mardi au Nord avec des rafales à 70 kilomètres/heure. Mercredi, le vent se renforce, pouvant localement devenir fort au Nord avec des rafales dépassant 80 kilomètres/heure.

Mer agitée mardi, à forte mercredi au Nord de l’archipel. Houle longue de Sud-Sud-Ouest autour de 4 mètres mardi, continuant à s’amortir mercredi.