Fortes houles : vigilance jaune sur Tahiti et Moorea

Météo îles Sous-le-Vent

Jeudi, le ciel devient passagèrement nuageux et quelques gouttes seront possibles près du relief. Vendredi, à ces quelques passages nuageux bas se rajoute un léger voile d’altitude.

Vent faible à modéré d’Est à Est-Sud-Est jeudi. Vendredi, il est variable faible de secteur Est dominant.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest se stabilisant à 2 mètres/2 mètres 50 pour ces deux prochains jours.

Météo Tahiti et Moorea

Jeudi, le ciel devient passagèrement nuageux et quelques ondées seront possibles. Ce risque s’intensifie vendredi, en particulier sur le relief où les nuages se font plus menaçants. À noter également la présence d’un voile d’altitude venant chapeauter le tout. Températures extrêmes prévues : 20 et 29 degrés Celsius.

Vent faible à modéré d’Est à Est-Nord-Est jeudi. Vendredi, il est variable faible de Nord-Est dominant.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest se stabilisant à 2 mètres/2 mètres 50 pour ces deux prochains jours.

Météo Tuamotu et Gambier

Jeudi, des passages nuageux sont attendus sur la majeure partie de l’archipel, mais ne lâchent que de rares ondées. Vendredi, ces quelques gouttes se concentrent sur la partie Ouest des Tuamotu où un voile d’altitude vient s’ajouter au programme.

Vent d’Est à Nord-Est faible à modéré.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amortissant à 2 mètres/2 mètres 50 ces deux prochains jours. Elle atteint encore autour de 3 mètres toutefois jusqu’à jeudi matin du côté des Gambier.

Vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

