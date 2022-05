Fortes houles : vigilance jaune sur quasi toute la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Mercredi et jeudi, le soleil est omniprésent mais doit composer avec des nuages dérivant dans l’alizé et quelques averses se déclenchant jeudi matin.

Vent modéré d’Est à Est-Sud-Est avec des accélérations côtières à 50 kilomètres/heure.

Mer devenant agitée. Houle longue de Sud-Ouest dépassant les 3 mètres mardi soir, elle s’amortit à 2 mètres/2 mètres 50 mercredi puis 1 mètre 50/2 mètres jeudi.

Météo Tahiti et Moorea

Mardi soir, faible risque d’averse sur les côtes Sud et la presqu’île. Mercredi et jeudi, le temps est ensoleillé avec les habituels développements nuageux de la journée sur le relief pouvant donner localement une averse. Températures extrêmes prévues : 21 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est à Est-Sud-Est, avec rafales atteignant les 50 kilomètres/heure vers la pointe de Mara’a.

Mer devenant agitée. Houle longue de Sud-Ouest dépassant les 3 mètres mardi soir, elle s’amortit à 2 mètres/2 mètres 50 mercredi puis 1 mètre 50/2 mètres jeudi.

Météo Tuamotu et Gambier

Mardi soir, ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies de Moruroa à Rikitea. Mercredi et jeudi, le soleil est omniprésent, un voile nuageux s’installe du côté des Gambier. Toutefois, quelques passages nuageux bas parfois porteurs d’une averse sont attendus vers les régions de Takaroa et Rikitea.

De Tematangi à Moruroa et Rikitea, vent faible d’Ouest à Nord-Ouest devenant modéré jeudi. Ailleurs, vent faible à modéré de secteur Est avec rafales de l’ordre de 50 kilomètres/heure de Takaroa à Puka Puka. Mer peu agitée au Sud et agitée au Nord. Houle courte d’Est au Nord d”1 mètre mercredi et 1 mètre 50 jeudi. Houle longue de Sud-Ouest dépassant 3 mètres dans le Sud mardi soir. Mercredi, elle atteint 3 mètres dans le Sud et Ouest Tuamotu, 2 mètres/2 mètres 50 ailleurs. Jeudi, elle atteint 1 mètre 50/2 mètres sur les deux archipels.

Météo Australes

Jusqu’à jeudi, ciel peu à passagèrement nuageux et voilé sur l’archipel avec quelques pluies ou averses vers Rapa.

Mardi soir, vent devenant faible et de direction variable. Mercredi, il s’établit au secteur Nord à Nord-Ouest, faible au Nord et modéré à Rapa. Jeudi, il vire au secteur Ouest à Sud-Ouest à Rapa et reste faible de secteur Ouest sur le Nord de l’archipel.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest s’amortit à 3 mètres mardi soir, 2 mètres/2 mètres 50 mercredi. Elle est relayée jeudi par de nouveaux trains de houle de Sud-Ouest s’amplifiant 3 mètres/3mètres 50, jusqu’à 4 mètres vers Rapa. .

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

