Fortes houles : vigilance jaune sur la Société

Météo îles Sous-le-Vent

Vendredi et samedi, le soleil est au rendez-vous.

Vent faible d’Est à Nord-Est.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant jusqu’à 3 mètres vendredi avant de s’amortir à 2 mètres 50 samedi.

Météo Tahiti et Moorea

Vendredi, un franc soleil est au programme. samedi, il reste aux commandes. Des passages nuageux sont toutefois attendus en fin de journée voire début de soirée. Températures extrêmes prévues : 20 et 29 degrés Celsius.

Vent faible d’Est à Nord-Est.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant jusqu’à 3 mètres vendredi avant de s’amortir à 2 mètres 50 samedi.

Météo Tuamotu et Gambier

Le soleil reste majoritaire ces deux jours sur l’archipel malgré quelques passages nuageux sans conséquence. À noter tout de même la présence de nuages porteurs d’averses en marge du Sud-Est Tuamotu-Gambier, nuages qui pourraient remonter sur la région vendredi soir, et s’attarder quelque temps du côté de Rikitea samedi.

Du Sud Tuamotu aux Gambier, vent modéré de Nord à Nord-Ouest. Ailleurs, vent faible à modéré d’Est à Nord-Est.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre 50 au Nord, et s’amplifiant à 2 mètres 50/3 mètres au Sud.

Samedi, elle se généralise à 2 mètres/2 mètres 50 aux Tuamotu et atteint encore les 3 mètres aux Gambier.

Météo Australes

Le ciel est passagèrement nuageux sur l’archipel les deux jours, en particulier à Rapa vendredi.

Au Nord, vent faible de Nord-Ouest dominant vendredi tournant samedi au secteur Ouest faible à modéré.

À Rapa, vent modéré d’Ouest vendredi et de Nord-Ouest samedi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant à 3 mètres 50/4 mètres au Nord, et jusqu’à 4 mètres 50 à Rapa. Samedi, la houle s’amortit à 2 mètres 50.

Plus d’infos sur meteo.pf