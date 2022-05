Fortes houles : vigilance jaune maintenue sur Rapa

Météo Australes

Jeudi, le ciel devient nuageux sur les îles du Nord avec quelques ondées à la clé. Vers Rapa, les nuages bas sont moins nombreux mais sont souvent doublés d’un voile nuageux. Vendredi, nuages bas et averses se font plus nombreux sur l’ensemble de l’archipel.

Sur les îles du Nord, vent généralement faible de direction variable. À Rapa, il est de secteur Ouest faible à modéré.

Mer peu agitée à agitée. Nouveaux trains de houle longue de Sud-Sud-Ouest atteignant 3 mètres/3 mètres 50 jeudi sur les îles du Nord avant de s’amplifier à 4 mètres vendredi. À Rapa, cette houle atteint déjà 4 mètres/4 mètres 50 jeudi et se maintient vendredi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

