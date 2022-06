Fortes houles : Tahiti et Moorea en vigilance jaune

Météo îles Sous-le-Vent

Malgré quelques nuages tenaces dimanche matin à l’origine de faibles averses notamment vers Mopelia, le soleil finit par faire son retour à la mi-journée.Lundi, le soleil l’emporte.

Dimanche, le vent est encore modéré d’Est-Sud-Est à Sud-Est. Il devient faible à modéré d’Est Nord-Est lundi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest aux alentours de 2 mètres.

Météo Tahiti et Moorea

Dimanche et lundi, le soleil domine assez largement. Il est plus contesté sur le relief, où des nuages viennent gonfler en journée apportant de faibles averses l’après-midi. Températures extrêmes prévues : 21 et 29 degrés Celsius.

Météo Tuamotu et Gambier

Dimanche, le ciel est encore chargé avec quelques averses à la clé, entre Makemo et Reao, mais également du côté de Rangiroa. Lundi le temps s’améliore sur ces régions, même si de petites gouttes de pluie sont encore possibles vers Hao ou Reao. Partout ailleurs, c’est le soleil qui s’impose. Il est accompagné d’un fin voile d’altitude lundi sur le Sud-Est Tuamotu/Gambier.

Dimanche, au Sud d’une ligne Anaa-Reao, vent faible à modéré de secteur Sud-Est voire Sud sur les Gambier avec des rafales à 50 kilomètres/heure. Lundi, sur cette même zone, le vent est faible à modéré de secteur Nord-Est. Partout ailleurs, vent faible à modéré de secteur Est.

Mer généralement agitée. Houle longue de Sud-Ouest 2 mètre 50 sur le Sud-Est Tuamotu/Gambier, et 1 mètre 50 à 2 mètres ailleurs.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemple : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

