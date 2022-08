Forte houle : vigilance jaune sur une partie de la Polynésie

Météo îles-Sous-le-Vent

Mardi, les passages nuageux deviennent plus nombreux et sont à l’origine d’averses. Mercredi, temps variable avec alternance d’éclaircies et de passages nuageux porteurs d’averses.

Vent modéré d’Est-Sud-Est mardi, faiblissant au secteur Nord mercredi.

Mer forte par une houle de Sud-Est de 3 mètres à 3 mètres 50 mardi. Mercredi, mer agitée avec une houle de Sud-Est s’amortissant jusqu’à 2 mètres.

Météo Tahiti et Moorea

Lundi soir, le ciel se charge en cours de nuit mais les averses restent isolées. Mardi, un temps très nuageux est attendu avec des averses plus fréquentes l’après-midi et en soirée. Mercredi, temps variable avec alternance d’éclaircies et de passages nuageux porteurs d’averses. Températures extrêmes prévues : 20 et 28 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Sud-Est tournant au secteur Est faible mardi. Il devient variable faible mercredi.

Mer forte par une houle de Sud-Est de 3 à 4 mètres mardi. Mercredi, mer agitée avec une houle de Sud-Est s’amortissant jusqu’à 2 mètres.

Météo Tuamotu et Gambier

Mardi, le temps perturbé à l’origine de la grisaille et des passages d’averses ou de grains, s’étire de Rangiroa à Moruroa en s’étendant vers la région de Hereheretue. Aux Gambier, le ciel reste nuageux avec de rares averses. Ailleurs, le ciel est passagèrement nuageux. Mercredi, un temps très nuageux persiste vers Hereheretue, apportant des averses parfois orageuses. Mercredi, des amas nuageux circulant dans l’alizé peuvent occasionner quelques averses localement.

Mardi, vent de Nord à Nord-Est modéré sur l’archipel voire localement assez fort de Hereheretue aux Gambier. Les rafales sont de l’ordre de 60/70 kilomètres/heure sur ces régions. Mercredi, le vent prend une composante Est modéré sur la moitié Est des Tuamotu-Gambier.

De Rangiroa à Moruroa : mer forte avec des creux de 3/4 mètres cette nuit de lundi à mardi, s’amortissant mardi en journée autour de 2 mètres 50 hormis vers Rangiroa où les creux peuvent toujours atteindre 3 mètres. Sur les atolls plus au Nord : mer agitée, houle de Sud-Sud-Est d’1 mètre à 1 mètre 50.Mercredi, houle courte d’Est 1m/1m50.

Météo Australes

Mardi et mercredi, ciel peu à passagèrement nuageux sur le Nord tandis que vers Rapa, la grisaille persiste avec son lot d’averses.

Vent d’Est-Sud-Est. Il est assez fort au Nord avec des rafales soufflant de 80 à 90 kilomètres/heure. Il est fort à Rapa avec des rafales soufflant de 100 à 110 kilomètres/heure dans la baie.

Mer forte à très forte jusqu’à mardi. houle de Sud-Est de 4/5 mètres au Nord. Mer du vent s’amplifiant à 5/6 mètres mardi vers Rapa. Mercredi, la houle et la mer du vent s’amortissent autour de 3 mètres.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (par exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.