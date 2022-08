Forte houle : vigilance jaune sur la Société et aux Australes

Météo îles Sous-le-Vent

Jusqu’à mercredi matin, le temps est passagèrement nuageux avec quelques averses. Retour des nuages porteurs d’averses mercredi après-midi et en soirée. Jeudi, temps ensoleillé malgré quelques passages nuageux.

Vent faible de secteur Est, s’orientant au secteur Nord-Est jeudi.

Mer forte par une houle de Sud-Est autour de 3 mètres mardi soir. Mercredi, mer agitée avec une houle de Sud-Est s’amortissant de 2 mètres/2 mètres 50, puis 1 mètre/1 mètre 50 jeudi.

Météo Tahiti et Moorea

Un temps nuageux à très nuageux accompagné d’averses persiste jusqu’à mercredi. Les averses peuvent prendre parfois un caractère orageux et s’accompagner d’un grain près des côtes. Jeudi, les averses sont en net recul et le soleil commence à s’impose plus nettement en milieu de journée. Températures extrêmes prévues : 19 et 28 degrés Celsius.

Vent faible de secteur Est mardi soir venant au secteur Nord à Nord-Est faible à modéré mercredi.

Mer forte par une houle de Sud-Est autour de 3 mètres mardi soir. Mercredi, mer agitée avec une houle de Sud-Est s’amortissant de 2 mètres/2 mètres 50, puis 1 mètre/1 mètre 50 jeudi.

Météo Australes

Au Nord, le ciel est peu à passagèrement nuageux et parfois voilé ces deux jours, avec quelques averses du côté de Raivavae. À Rapa, les nuages porteurs d’averses restent majoritaires jusqu’à mercredi soir avec de brèves éclaircies. Jeudi, temps passagèrement nuageux, doublé d’un voile nuageux avec une ou deux averses.

Au Nord, vent modéré de Sud mardi soir, pointes à 60 kilomètres/heure, faiblissant mercredi, et d’Est jeudi à Rimatara et Rurutu. À Tubuai et Raivavae, vent de Nord modéré mercredi, faiblissant jeudi. À Rapa, vent d’Est fort mardi soir, pointes à 90 kilomètres/heure, venant au Nord-Est modéré mercredi puis Nord jeudi. Pointes à 60 kilomètres/heure.

Mer forte à très forte mardi soir. Houle courte de Sud-Est et mer du vent donnant de creux autour de 4 mètres au Nord et 5 mètres à Rapa mardi soir. Mercredi, mer agitée à forte. La houle et la mer du vent s’amortissant à 2 mètres 50/3 mètres. Jeudi, mer agitée avec des creux d’1 mètre 50 à 2 mètres.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Plus d’infos sur meteo.pf